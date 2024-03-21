Çayırova’da Cumhur İttifakı’na destek artıyor

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Mübarek Ramazan ayında Çayırovalı hemşehrileriyle iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar programında Çayırova’da yaşayan Beşiroğlu, Gelir ve Topal aileleriyle buluşan Bünyamin Çiftçi, orucunu bu ailelerin fertleriyle birlikte açtı. Programda Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Beşiroğlu, Gelir ve Topal ailelerinin büyükleri ve aile fertleri yer aldı.

DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİLER

İftar programında açılan oruçların ardından Beşiroğlu, Gelir ve Topal ailelerinin temsilcileri, Çayırova’da Cumhur İttifakı’na ve Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin yanında olduklarını ve desteklerini dile getirdiler. Programda konuşma gerçekleştiren Sarıdede ve Akkuş da desteklerinden ötürü Çayırovalı Beşiroğlu, Gelir ve Topal ailelerine teşekkürlerini iletti. Başkan Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “Bizlere her zaman gönüllerinde yer veren hemşehrilerimize Ramazan’ın bereketini paylaştık. Destekleri ve teveccühleri için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN