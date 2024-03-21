Sit alanını taksi durağı ve kafe işgal etti

KAÇAK YAPI YAPILDI

Bölgede yaşayan ve sit alanını bu şekilde kullanılmasına karşı olan vatandaşlar, “ Seçim çalışmalarının uzaması halkı bezdirdiği gibi, belediyelerin de görevlerini ihmal etmelerine neden oluyor. Bu gevşeklikten yararlanan bazı kanun tanımaz kişiler kenti yağmalamaya başladı. Bu yağmanın başında da Acısu Parkı güneyinde minik kent meydanı niteliğindeki oval yeşil alan geliyor. Bölgede faaliyet gösteren Mikro Taksi isimli ticari kuruluş güpegündüz gayet pervasız biçimde yeşil alanın ortasına taksici kabinini kondurdu. Taksi kabininden çok, küçük malikaneyi andıran kaçak yapı, verandanın yanı sıra çevresine beton atılarak yeşil alan katliamı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu yetmezmiş gibi o bölgede çay ocağı ruhsatı almış olan Ritsa Kafe isimli kuruluş, yeşil oval alanı, kaldırımları ve yolu pervasız biçimde işgal ederek görsel kirliliğe ve yeşil alan kaybına neden olmuştur. Bu bölgede park yasağını sağlayan metal dubalar da sökülüp atılarak devlet malına zarar verilmiş ve yaya geçişi imkansız hale gelmiştir. Bölge tamamen sit alanı niteliğinde olduğu için bu tür faaliyetler tamamen Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun iznine tabi bulunuyor. İzmit Belediyesi bu yağmaya seyirci kalırken Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi. İzinsiz olarak sit alanlarına tecavüz, 2 ile 5 yıl arasında hapisle cezalandırılıyor.

OY İÇİN BUNA GÖZ YUMULMAZ

Kentin bu kadar sahipsiz kalması ve yağmalanması bölgede yaşayan vatandaşları üzüyor. Belediyelerin de artık lay lay lom işlerle uğraşmayı bırakıp bir an evvel görevlerini hatırlaması ve kent meydanına sahip çıkması gerekiyor. Oy gelir diye 3 tane işgalciye göz yumuluyorsa koca bir semtin halkı karşıya alınıyor demektir. Bu tür kanunsuzluklara göz yummak belediyelere oy kaybettirir, artık bunu anlamak lazım. Esnafın da kanunları çiğnemeden ekmeğini kazanması gerekiyor” dedi.

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