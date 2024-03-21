Çetinkaya hız kesmiyor

İŞLETMELERİ ZİYARET EDİYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de gidilmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan Çetinkaya, Ennur Ticaret’i ziyaret etti, işletme sahibi Mehmet Nuri Gülçek ve çalışanlarla görüştü.

“İHTİYAÇLARI İYİ BİLİYORUM”

İşletme sahibi ve çalışanlarla sohbet eden Çetinkaya, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış bir kişi olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun önemini çok iyi biliyorum. Karamürsel’i heyecanlandıracak ve harekete geçirecek olanakların farkındayım ve bunlara yönelik projeler geliştirdim” dedi.

“İŞE HEMEN KOYULACAĞIM”

Başkan Adayı Mesut Çetinkaya şöyle devam etti: “Karamürsel’i bir adım öne geçirecek hazırlıkları tamamladım. Sizlerin de şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, yorulmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun. Ayrıca göstermiş olduğunuz nazik ilgi ve destek için de çok teşekkür ederim.”

Kaynak: BÜLTEN