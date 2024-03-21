Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.
Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bolu’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.