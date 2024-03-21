Refüjler beton olmamalı yeşillendirilmeli

Refüjlerin beton dökülerek yapıldığını belirten vatandaşlar, “ Kocaeli ve Türkiye’nin dört bir yanında iki yolu ayıran refüjlerle ilgili güzel örnekler var. Birçok belediye refüjlere beton dökmek yerine yolları, yeşillendirilmiş ve ağaç dikilmiş refüjlerle bölüyor. Kocaeli’de yeşilliğin en güzel olduğu bölge olan Kartepe’de bu refüjler olmamış. Kartepe Belediyesi’nin kent meydanı gibi insanların yoğun kullanacağı bir bölgenin yollarını yeşillendirmesi gerekiyor. Belediyemizin bu beton dökülerek yapılan refüjleri kaldırıp yerine yeşillendirilmiş, ağaç dikilmiş refüjler yapmasını istiyoruz. Bu konuda talebimizin göz ardı edilmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.