BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi

400 ÖĞRENCİ
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Kocaeli’de Cumhur İttifakı Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ ı destekleme kararı alan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan küpçü, İzmit’te ikamet eden 400 üniversite öğrencisine iftar verdi. Antikkapı ’da gerçekleştirilen iftara, İzmit Meclis Üyesi Adayı Gökhan Aladağ’da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Küpçü, Aladağ’ı gençlerle tanıştırarak, 1 Nisan’dan sonra Aladağ’ın kendilerinin emrinde olduğunu, yarınların sahibi olan gençlerden yarınlara sahip çıkmasını istedi. Küpçü, davetine icabet ettiği için bütün öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.