BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi

400 ÖĞRENCİ

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Kocaeli’de Cumhur İttifakı Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ ı destekleme kararı alan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan küpçü, İzmit’te ikamet eden 400 üniversite öğrencisine iftar verdi. Antikkapı ’da gerçekleştirilen iftara, İzmit Meclis Üyesi Adayı Gökhan Aladağ’da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Küpçü, Aladağ’ı gençlerle tanıştırarak, 1 Nisan’dan sonra Aladağ’ın kendilerinin emrinde olduğunu, yarınların sahibi olan gençlerden yarınlara sahip çıkmasını istedi. Küpçü, davetine icabet ettiği için bütün öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi