Altın zirveyi gördü

Yatırımcıların beklediği an geldi ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu kararın ardından önce 2222 dolar seviyesini test etti.
Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2222 dolara kadar çıktı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın 2295 liradan alıcı bulunuyor. Serbest piyasada ise altının gramı 2538 lira seviyesinde. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4372 TL'den satılıyor. Fed Başkanı "Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.