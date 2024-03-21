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Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Neuralink firmasının beyin çipi yerleştirdiği hasta düşünce gücüyle satranç oynadı. Neuralink'in sahibi Elon Musk da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı mask
Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı
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Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, omzundan aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Nolan Arbaugh'un beynine bir çip yerleştirdi.

Ardından hasta kısa sürede Mouse'un imlecini hareket ettirmeyi başardı. Şimdiyse bilgisayarı kullanıp oyun bile oynayabiliyor.

Yaklaşık bir ay sonra Neuralink şirketi, sosyal medya platformu X üzerinden, Arbaugh'un "telepati" isimli beyin çipi sayesinde sadece düşünce gücünü kullanarak satranç oynadığı bir canlı yayın yaptı.

Videoyu Elon Musk da X hesabından paylaştı. 

Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Nolan Arbaugh'un satranç oyunu canlı yayınlandı. 

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE ELEKTRONİK ALETLERİ KULLANABİLİYOR

Neuralink, beyin çipi sayesinde sadece düşünce yoluyla tüm elektronik aletlerin kullanılmasını amaçlıyor.

İlk aşamada yalnızca uzuvlarını kullanamayan hastalar üzerinde deneniyor.

Neuralink şirketi, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor.

İnsan beynine yerleştirilen çiplerle bunama, parkinson ve omurilik zedelenmeleri gibi hastalıklara da çare olunması amaçlanıyor.

Neuralink, geçen yıl mayısta beyin çipi projesinin insan deneyleri için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay almıştı.

Kaynak: NTV

# sosyal

21 Mar 2024 - 09:12 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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