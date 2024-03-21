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21 Mar 2024 - 09:12- Yaşam G:

İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu

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İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu yaşanıyor. Denize oltalarını sallayanlar bereketli bir gün geçirirken, kovaları balıklarla doldu.

İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu mask
İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu
İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu
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Son günlerde İzmit Körfezi’nde balık bolluğu yaşanıyor. İzmit Körfezi çevresindeki sahiller amatör balıkçılarla doldu. Özellikle Gölcük ve Karamürsel’de amatör balıkçılar en bereketli günleri yaşıyor. Denize oltalarını sallayanlar bolca istavrit çekti. Bazı balıkçıların oltalarına karagöz de takıldı. Balıkçılar yaşanan bereketliliğin mutluluğunu yaşarken, kovalarını balıkla doldurarak evlerine gitti.

İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu

İzmit Körfezi’nde istavrit bolluğu, oltalar balıkla doldu

Kaynak: HABER MERKEZİ

# karamürsel, İzmit, Gölcük

21 Mar 2024 - 09:12 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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