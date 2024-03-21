Kredi kartlarında taksit azaltılmış, faizler arttırılmıştı, yeni hamleler gelecek mi?

Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. TCMB son toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmuştu. Tüketicinin en çok merak ettiği soru ise kredi kartlarında yeni düzenlemelerin gelip gelmeyeceği. Kredi kartlarıyla ilgili olarak son alınan kararda Bankaların ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme oranı düşürülürken, kredi kartı nakit çekimine uygulanan taksit sayısı azaltılmıştı. Kredi kartı nakit çekimi ve KMH faizi ise yükseltilmişti.

FAİZ YÜKSELMESE BİLE BANKALAR KREDİ VERMEK İSTEMİYOR

Merkez Bankası bugün açıklayacağı kararda faizleri yükseltmeyip sabit tutsa bile uzmanlar bankalar tarafından ihtiyaç kredisi ve kredi kartından nakit çekim konusunda kredi bulmayı zorlaştırmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi