Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Mar 2024 - 09:17- Gündem G:

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı 41K numaralı hat, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, zamandan da tasarruf ettiriyor

Hat 41K vatandaştan tam not aldı mask
Hat 41K vatandaştan tam not aldı
Hat 41K vatandaştan tam not aldı
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ve hizmetlerle hem trafiği hem de yolcuları rahatlatıyor. Yeni alınan otobüsler ve açılan yeni hatlarla kent içi ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K, vatandaştan tam not aldı.

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

BÜYÜKAKIN: HAT 41 İLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Hat 41K kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ilk seferine başlamıştı. Yeni hat ile trafiğin rahatlayacağını belirten Başkan Büyükakın, “Hat 41 aslında metro hattının işleyeceği güzergahta bulunuyor. Metro tamamlandığında otobüsle entegre olabilecek. 4 kooperatifi aynı havuzun içine aldık. Böylece rekabeti ortadan kaldıracağız. Şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yapmıştı.

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

“ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in hizmete aldığı 41K numaralı hatla birlikte Körfez’den Kartepe’ye tek otobüsle ulaşım sağlanıyor. Yarımca’dan Kartepe’ye gitmek için Hat 41K’yı tercih eden Kasım Özkaya isimli yolcu, yeni hattan oldukça memnun olduğunu söyledi. Hat 41K projesini, 'Çok güzel bir hizmet' ifadesiyle özetleyen Özkaya, “Otuz senedir Yarımca’da oturuyorum. Hat 41K’nın hizmete girmesinden çok mutluyum. Bugün ilk yolculuğumu yapıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

“ZAMAN AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ”

Yolculardan Günay ve Gönül Top çifti de Hat 41K’dan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. Körfez’den Yahya Kaptan’a gittiklerini anlatan Günay Top, Hat 41K’nın zaman açısından büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Gönül Top ise duygularını şu sözlerle paylaştı; “Bu hattın açılması çok güzel oldu. İzmit’e ve Kartepe’ye gidiş gelişler bayağı kolaylaştı. Gittiğiniz mesafe kadar ödüyorsunuz. Kocaeli’de birçok yeni ulaşım hattı açılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

TAM 25 TL, İNDİRİMLİ 15 TL

4 ilçeyi birbirine bağlayan dev ulaşım hamlesi Hat 41K vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Buna göre Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödeyecek. Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınıyor. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat ediyor. Hat 41K’nın en uzun mesafe ücreti tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirlendi. Ara duraklarda inip binen yolcular için biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle inilen durağın tanımlı olduğu bölgeye göre hesaplanarak, geri kalan bedel, ücret iade cihazlarına ‘Kocaelikart’ okutularak iade işlemi gerçekleştiriliyor.

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

GİTTİĞİN YERE KADAR ÖDEME SİSTEMİ

Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödüyor. Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınıyor. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat ediyor. “Gittiğin kadar öde” sistemi ile vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunan Hat 41K projesinde 33 adet check-in (yolcu bilgilendirme), 55 adette check-out (ücret iade cihazı) duraklara monte edildi.

 

Hat 41K vatandaştan tam not aldı

HAT 41’İN DURAKLARI

KÖRFEZ’DEN KARTEPE’YE

1- Körfez Tren İstasyonu

2- Yabancı Diller MYO D-100

3- Körfez Belediyesi

4- Körfez Kaymakamlık

5- Körfez Diş Hastanesi

6- Tütünçiftlik

7- 95 Evler

8- 44 Evler

9- Derince Geçit

10- Çenesuyu

11- Kuruçeşme SGK

12- İzmit Eğitim Kampüsü

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Yenidoğan

15- Batı Terminali

16- Halkevi

17- Yeni Cuma

18- Kocaeli Valiliği

19- Kandıra Sapağı

20- Yahya Kaptan

21- Sabancı Köprülü Kavşağı

22- Köseköy İstasyon

23- Gazoz

24- Çelik Halat

25- Özdilek AVM

 

KARTEPE’DEN KÖRFEZ İSTİKAMETİNE DOĞRU

1- Özdilek AVM

2- Çelik Halat Fabrikası

3- Gazoz

4- Köseköy İstasyon

5- Sabancı Köprülü Kavşağı

6- Yahya Kaptan

7- Kandıra Sapağı

8- Vilayet

9- Yeni Cuma

10- Halkevi

11- Batı Terminali

12- Yenidoğan

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Eğitim Kampüsü

15- Kuruçeşme

16- Çenesuyu

17- Derince Geçit

18- 44 Evler

19- 95 Evler

20- Tütünçiftlik Merkez

21- Körfez Diş Hastanesi

22- Körfez Kaymakamlığı

23-  Körfez Belediyesi

24- Yabancı Diller MYO D-100

25- Körfez Tren İstasyonu

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, başkan, İzmit, Kartepe, HER, ilçe, yeni
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı mask
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü mask
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü
Büyükakın: "Bu Nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun" mask
Büyükakın: "Bu Nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun"
Gölcük Kılavuz Derslik kapılarını gençlere açıyor mask
Gölcük Kılavuz Derslik kapılarını gençlere açıyor
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor mask
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor
Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği mask
Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği mask
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği
“İstiklalden İstikbale Özel Sergisi” Çanakkale Destanını taçlandırdı mask
“İstiklalden İstikbale Özel Sergisi” Çanakkale Destanını taçlandırdı
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor mask
İSU, yeni sulama su hatları yapıyor
“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi mask
“Arp’ın Nefesi” Kocaeli’de yürekten hissedildi

21 Mar 2024 - 09:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor mask
Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor
Eski milletvekilleri ve dostları 10. kez iftarda buluştu mask
Eski milletvekilleri ve dostları 10. kez iftarda buluştu
Kocaeli Büyükşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden yüzde 25 faizle kredi mask
Kocaeli Büyükşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden yüzde 25 faizle kredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik göstergelerimiz gayet iyi” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ekonomik göstergelerimiz gayet iyi”
Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı mask
Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı
Vali Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı mask
Vali Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL