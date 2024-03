Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ve hizmetlerle hem trafiği hem de yolcuları rahatlatıyor. Yeni alınan otobüsler ve açılan yeni hatlarla kent içi ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K, vatandaştan tam not aldı.

BÜYÜKAKIN: HAT 41 İLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Hat 41K kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ilk seferine başlamıştı. Yeni hat ile trafiğin rahatlayacağını belirten Başkan Büyükakın, “Hat 41 aslında metro hattının işleyeceği güzergahta bulunuyor. Metro tamamlandığında otobüsle entegre olabilecek. 4 kooperatifi aynı havuzun içine aldık. Böylece rekabeti ortadan kaldıracağız. Şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yapmıştı.

“ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in hizmete aldığı 41K numaralı hatla birlikte Körfez’den Kartepe’ye tek otobüsle ulaşım sağlanıyor. Yarımca’dan Kartepe’ye gitmek için Hat 41K’yı tercih eden Kasım Özkaya isimli yolcu, yeni hattan oldukça memnun olduğunu söyledi. Hat 41K projesini, 'Çok güzel bir hizmet' ifadesiyle özetleyen Özkaya, “Otuz senedir Yarımca’da oturuyorum. Hat 41K’nın hizmete girmesinden çok mutluyum. Bugün ilk yolculuğumu yapıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“ZAMAN AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ”

Yolculardan Günay ve Gönül Top çifti de Hat 41K’dan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. Körfez’den Yahya Kaptan’a gittiklerini anlatan Günay Top, Hat 41K’nın zaman açısından büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Gönül Top ise duygularını şu sözlerle paylaştı; “Bu hattın açılması çok güzel oldu. İzmit’e ve Kartepe’ye gidiş gelişler bayağı kolaylaştı. Gittiğiniz mesafe kadar ödüyorsunuz. Kocaeli’de birçok yeni ulaşım hattı açılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

TAM 25 TL, İNDİRİMLİ 15 TL

4 ilçeyi birbirine bağlayan dev ulaşım hamlesi Hat 41K vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Hat 41K'nın en uzak mesafe ücreti tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirlendi. Ara duraklarda inip binen yolcular için biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle inilen durağın tanımlı olduğu bölgeye göre hesaplanarak, geri kalan bedel, ücret iade cihazlarına 'Kocaelikart' okutularak iade işlemi gerçekleştiriliyor.

GİTTİĞİN YERE KADAR ÖDEME SİSTEMİ

Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödüyor. Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınıyor. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat ediyor. “Gittiğin kadar öde” sistemi ile vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunan Hat 41K projesinde 33 adet check-in (yolcu bilgilendirme), 55 adette check-out (ücret iade cihazı) duraklara monte edildi.

HAT 41’İN DURAKLARI

KÖRFEZ’DEN KARTEPE’YE

1- Körfez Tren İstasyonu

2- Yabancı Diller MYO D-100

3- Körfez Belediyesi

4- Körfez Kaymakamlık

5- Körfez Diş Hastanesi

6- Tütünçiftlik

7- 95 Evler

8- 44 Evler

9- Derince Geçit

10- Çenesuyu

11- Kuruçeşme SGK

12- İzmit Eğitim Kampüsü

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Yenidoğan

15- Batı Terminali

16- Halkevi

17- Yeni Cuma

18- Kocaeli Valiliği

19- Kandıra Sapağı

20- Yahya Kaptan

21- Sabancı Köprülü Kavşağı

22- Köseköy İstasyon

23- Gazoz

24- Çelik Halat

25- Özdilek AVM

KARTEPE’DEN KÖRFEZ İSTİKAMETİNE DOĞRU

1- Özdilek AVM

2- Çelik Halat Fabrikası

3- Gazoz

4- Köseköy İstasyon

5- Sabancı Köprülü Kavşağı

6- Yahya Kaptan

7- Kandıra Sapağı

8- Vilayet

9- Yeni Cuma

10- Halkevi

11- Batı Terminali

12- Yenidoğan

13- Seka Devlet Hastanesi

14- Eğitim Kampüsü

15- Kuruçeşme

16- Çenesuyu

17- Derince Geçit

18- 44 Evler

19- 95 Evler

20- Tütünçiftlik Merkez

21- Körfez Diş Hastanesi

22- Körfez Kaymakamlığı

23- Körfez Belediyesi

24- Yabancı Diller MYO D-100

25- Körfez Tren İstasyonu

