Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87 doların üzerinde işlem görüyor. Zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aştı. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.
ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Kocaeli’de benzin fiyatı: 43,33 TL
Kocaeli’de motorin litre fiyatı: 42,95 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.