Bireysel Emeklilik Yatırımcıları için önemli karar, Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre BES’te kısmi ödeme dönemi için yürürlük tarihi mart sonundan 1 Temmuz’a ertelendi.
Söz konusu yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemindeki kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirli koşullarda birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afetler nedeniyle kısmen ödenmesi için emeklilik sigortası şirketine başvurabiliyor.
Kaynak: DÜNYA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.