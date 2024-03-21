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21 Mar 2024 - 09:36- Kültür Sanat G:

Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

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Kartepe'de naht sanatçısı Muzaffer Okur'un 75 eserinin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide en dikkat çeken eser ise ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda tamamlanan Kabe'nin altın kapısı oldu.

Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti mask
Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti
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Kartepe Belediyesi Sanat Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nahhat Muzaffer Okur'un sergisine ev sahipliği yaptı. 75 eserin yer aldığı "Ahşap Dile Gelirse" sergisi, 5 Nisan'a kadar açık olacak. Eserleri hakkında bilgi veren Nahhat Muzaffer Okur, "Selçuk ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan bu uygulama günümüzde yeniden hayat bulmaktadır. Yaptığımız eserler arasında en kıymetlisi Kabe'nin kapısıdır" dedi.

Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Okur, eserinin ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda yapıldığını söyledi.

"Aşk olmadan, sabır olmadan bu eserler ortaya çıkmaz"

Tüm hazırlanan eserlerin kıl testeresiyle yapıldığını belirten Okur, "15 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Son 4 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı olarak sanatımızı taçlandırdık. Sanatımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sanatın en önemli sermayesi sabırdır. Aşk olmadan, sabır olmadan bu eserler ortaya çıkmaz. Tam bir terapidir. Bu eserlerle ahşap dile gelmektedir. Ceviz, ardıç, zeytin, ıhlamur gibi ağaçları kullanıyoruz. Eserler ortaya çıkarken konuşmaktadır. Her eserin bir hatırası vardır. Yapılan eserlerin ortaya çıkması farklı zamanlarda olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Muzaffer Okur, destekleri dolayısıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a destekleri için teşekkür etti.

Sergiyi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe Sanat Evi'miz Ramazan'ın manevi iklimine yakışacak çok özel bir sergi için kapılarını açtı. Naht sanatının ustalarından Muzaffer Okur'un sergisi 5 Nisan’a kadar 11.00 - 17.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# Kartepe, HER, Ramazan
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21 Mar 2024 - 09:36 Kocaeli/ Kartepe- Kültür Sanat --- Okunma

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