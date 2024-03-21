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21 Mar 2024 - 09:42- Siyaset G:

Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor

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Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek hemşehrilerinin taleplerini dinledi, gönül bağlarını kuvvetlendirdi.

Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor mask
Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor
Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor
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ÖZLÜ'YE YOĞUN İLGİ

Bahçecik Halk Buluşması sonrası derneği ziyaret eden Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü'ye AK Parti MKYK Üyesi ve Önceki Dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları eşlik etti.

Dernek Başkanı Ali Sivri, dernek yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu ziyarette Özlü, geçen 5 yıllık süreçte yaptığı hizmet ve eserlerden bahsederken gelecek 5 yıllık projelerini de tek tek katılımcılara anlattı.

Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor

"SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER ZAMAN TEMAS HALİNDE OLDUK"

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği ile seçimden seçime değil, her zaman ve her yerde temas halinde olduklarını vurgulayan AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü şunları söyledi:

"Bahçecikli komşularımızdan gelen talepleri her zaman yerine getirmek için büyük gayret gösterdik. İlk göreve geldiğimizde bizden Bahçecik Spor Kulübümüzün futbol sahasının düzenlenmesi, saha zeminin yenilenmesi ve tesis binalarının yenilenmesi talebi yapılmıştı. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi bu oldu. Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin kapasitesini artırdık. Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'miz ile istişare ederek daha birçok ortak projeye imza attık. Ben emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Derneğimiz ile temasımız seçimden seçime olmadı. Devamlı birinci ağızdan istek, görüş ve taleplerinizi dinledik."

"ŞİMDİ DAHA TECRÜBELİ VE GÜÇLÜYÜZ"

"Her zaman konuştuğumuz, her an dertlendiğimiz ve bildiğimiz işler. Allah nasip ederse bizden istenen yeni talepleri hep birlikte yeni süreçte de yerine getireceğiz. Bahçecikli komşularımızın isteklerini hemen hemen hepsini Bahçecik'e kazandırmış olacağımıza ben inanıyorum. Bunların hepsini yapabilecek kabiliyetimiz var, insan kaynağımız var, mali gücümüz var. Düne göre biz daha hazırız ve kararlıyız. Hamdolsun bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve daha güçlü bütçemizle daha büyük projeleri, daha büyük işleri yapabilir hale geldik."

Yasin Özlü: Bahçecik'te tarihimiz yeniden canlanıyor

"İNSANLARIMIZIN GÖNLÜNE DOKUNDUK"

"Sadece yol yapan değil, sadece park yapan değil, yaptığı parklarla ve yollarla övünen değil, insana yaptığı hizmetlerle, gençlere, kadına ve aileye yaptığı hizmetlerle, insanın gönlüne dokunan hizmetlerle öne çıkan ve insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine göre çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin inşaasını ve ihyasını ön plana alan bir belediye olarak diğer belediyelerden ayrıştık."

"BAHÇECİK'İN ŞANLI TARİHİNI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

"Bahçecik'in kadim ve şanlı tarihini gün yüzüne çıkaracak bir çok güzel işler yaptık. Tarihi Osmanlı Çeşmesi'nin tescilini yaptırdık. Bahçecik'in girişine tarihi kahverengi tabelaları biz koydurduk. Ufak bir iş gibi duruyor ama önemli ve anlamlı bir işti bizim için. Tarih Yolu projemiz kapsamında Amerikan Koleji'nin restorasyonu konusunda sahipleri ile görüştük ve buranın yeniden restore edilip müze olarak turizme kazandırılması için önemli adımlar attık. 1915 yılında Ermeni çetelerince şehit edilen Hüseyin Kaptan Reis ve Ailesinin Şehitliği'ni yaparak ziyarete açtık. İlçemizden ve birçok çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler, bu şehitlikte de aynı Servetiye Cephesi'nde olduğu gibi atalarımızın düşmana karşı nasıl kahramanca mücadeleler verdiğini öğreniyor. Kahraman atalarımızın bu cennet vatan topraklarımız için gösterdikleri kahramanca mücadeleyi, Başiskele'mizde nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz."

Gelecek dönem vizyon projelerinden de tek tek bahseden M. Yasin Özlü, hemşehrilerinin sorularını da büyük bir içtenlikle cevaplandırdıktan sonra talep, öneri ve istekleri dinleyerek her birini not aldı.

Kaynak: Bülten

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21 Mar 2024 - 09:42 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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