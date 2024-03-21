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21 Mar 2024 - 09:45- Gündem G:

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

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Büyükşehir’in “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında yüzde 75 hibeli tarımsal destekler için başvurular alınmaya başladı

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği mask
Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği
Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince iki yıl önce hayata geçirilen, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği bu sene de devam ediyor. Kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular alınmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kooperatiflerin desteklenmesine yönelik, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi 2022’de hayata geçirildi.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

GEÇEN YIL 7 KOOPERATİFE DESTEK

Geçen yıl projeleriyle katılan ve değerlendirme komisyonunca uygun görülen hak sahibi 7 kooperatife, anahtar teslimi modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemi, yem bitkisi, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ve tarımsal alet ve ekipmanları desteğinde bulunuldu. Destek sonrası kooperatifler, sebze, meyve ve bal üretimine başladı.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, “Birlikten kuvvet doğar” ilkesiyle yürütülen proje için başvurular alınmaya başlandı. Projeye katılmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçilerle yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 29 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Projeler, hayvancılık ve tarımsal üretim olmak üzere iki kategoride hazırlanacak.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

TARIMSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzaklar, ilaçlar ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği verecek.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

HAYVANSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Hayvansal üretim desteği doğrultusunda ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipekböcekçiliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği sağlanacak.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

KATILIMCILAR “FİKİR PROJESİ” ÜRETECEK

Kocaeli’de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları fikir projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Kooperatif ve birlikler, hibe kapsamında başvuruya uygun konuda destek almak istediği alanı net ve basit bir şekilde yazılı olarak belirterek, projesini sunmuş olacak. Hibe desteği kapsamında sunulacak fikir projeleri, değerlendirme komisyonu tarafından Hibe Başvuru Uygunluğu ve Öncelik Sağlanacak Kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katına kadar belirleyecek.

 

ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75 hibe desteğinden yararlanan üreticilerden ödemesi gereken yüzde 25’i nakdi olarak tahsil edecek, ödemeleri geniş bir takvime yayacak. İsteyen üreticiler ise geri ödemeleri ürettiği ürünlerden verebilecek. Bu ürünler, Büyükşehir’den sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

 

Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği

HİBE BAŞVURU UYGUNLUĞU

Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatif ve birliklere verilecek, sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla 1 fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişinin, yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

 

HANGİ BELGELER İSTENECEK

Destek programına başvurularda, tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve faaliyet belgesi, tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran kooperatif ve birlikler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı, adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için) ve tüzel kişilerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, başvuru sahibinin son 3 yılda yararlandığı kamu destekleri, yatırım yerinin mülkiyetinin kooperatif veya birliğe ya da üyelerine ait olması, kooperatif ve birlik üyelerinin kırsal alanda arazi varlığının durumu, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı, yatırım yerinin icralı/davalı olmadığına ilişkin beyan, yatırım yerinin sorunsuz olduğuna dair bilgi belge ve herhangi bir olumsuzlukta sorumluluğun kooperatife ait olduğunu belirtir beyan istenecek.

Kaynak: Bülten

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21 Mar 2024 - 09:45 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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