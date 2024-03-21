Dolar bugün ne kadar? (21 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Faiz kararı öncesi dolar ve eurodaki kademeli yükseliş devam etti. Dolar/TL, güne 32,41 civarında başladı. Euro/TL ise 35,57 seviyesinde alıcı buldu.

TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Yerel seçim öncesi dövize olan talepte gözle görülür bir artış oldu. Analistler, talebin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığına vurgu yaptı.

TCMB'nin faiz kararı ve Para Politikası Kurulu (PPK) metninde vereceği mesajlar yakından izlenecek.