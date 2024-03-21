Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor

İlçe merkezleri ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ulaşıma engel olmamak için trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde gece yarısı asfaltlama çalışması yapıyor. Kocaeli genelinde tüm ilçelerden vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen üstyapı çalışması taleplerine hızlı bir şekilde yetişen Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlardaki bozulmaları onarım ve yapım çalışmalarıyla gideriyor. Yol Bakım Timi tarafından Kandıra Karaağaç Köyünün üstyapısı yenilendi. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği köy içi parke yol sökülerek yerine asfalt yol yapıldı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.