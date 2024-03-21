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21 Mar 2024 - 09:59- Gündem G:

Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor

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Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ilçe merkezleri ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımını yapıyor.

Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor mask
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
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İlçe merkezleri ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, ulaşıma engel olmamak için trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde gece yarısı asfaltlama çalışması yapıyor. Kocaeli genelinde tüm ilçelerden vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen üstyapı çalışması taleplerine hızlı bir şekilde yetişen Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlardaki bozulmaları onarım ve yapım çalışmalarıyla gideriyor. Yol Bakım Timi tarafından Kandıra Karaağaç Köyünün üstyapısı yenilendi. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği köy içi parke yol sökülerek yerine asfalt yol yapıldı.

Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, ilçe
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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21 Mar 2024 - 09:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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