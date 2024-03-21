MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday için merakla beklenen sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

2024 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi