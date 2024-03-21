"İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde tam bir denetleme yok"

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne üye babasının vekâletini elinde bulunduran Ayhan Orhan, 18 Mart Cumartesi günü İzmit Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen olağan mali genel kurul sonrası gazetemizi ziyaret etti. Geride kalan genel kurul süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu ve İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde tam anlamıyla bir denetleme olmadığının altını çizdi.
KOOPERATİFTE TAM BİR DENETLEME YOK
Orhan kooperatifte tam bir denetleme olmadığını ifade ederek, “Genel kurulda bağımsız bir denetçi istedim, çünkü kooperatifte tam bir denetleme yok. Kooperatif için yeni yerler yapılmış, yapılıyor da ama değer tespitleri yapılmıyor. Tespitleri yapılsa dükkânların değeri yükselecek. Biz üyelerin ibra edip, etmeme hakkı var, hazırlanan raporları üyeler takip edebilsin istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Skubali - Hocam bırak onu bunu da başkan ol şu takıma, kurtar şu takımı amatörlerin elinden. Senin gibi profesyonel ellere ihtiyacı var bu takımın. En önemlisi senin Kocaelisporlu olman bile başarının yarısı geldi demektir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.