"İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde tam bir denetleme yok"

İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne üye babasının vekâletini elinde bulunduran Ayhan Orhan, 18 Mart Cumartesi günü İzmit Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen olağan mali genel kurul sonrası gazetemizi ziyaret etti. Geride kalan genel kurul süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu ve İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde tam anlamıyla bir denetleme olmadığının altını çizdi.

KOOPERATİFTE TAM BİR DENETLEME YOK

Orhan kooperatifte tam bir denetleme olmadığını ifade ederek, “Genel kurulda bağımsız bir denetçi istedim, çünkü kooperatifte tam bir denetleme yok. Kooperatif için yeni yerler yapılmış, yapılıyor da ama değer tespitleri yapılmıyor. Tespitleri yapılsa dükkânların değeri yükselecek. Biz üyelerin ibra edip, etmeme hakkı var, hazırlanan raporları üyeler takip edebilsin istiyoruz” dedi.