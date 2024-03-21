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21 Mar 2024 - 10:13- Gündem G:

İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede”

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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İzmit Küçük Sanayi Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulu’nda, site üyesi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayhan Orhan’ın “Sanayi Sitesinde tam teşekkülü bir denetim yok’ iddiasını gazetemizi ziyaretinde de tekrarladı. Orhan ayrıca, sanayi sitesinde toplanan atıklardan elde edilen gelirin de muhasebeleştirilmediği iddiasında bulundu.

Muhammet Emin Can
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İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede” mask
İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede”
İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede”
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ORHAN GAZETEMİZE KONUŞTU

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İzmit Küçük Sanayi Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulu’nda konuşan site üyesi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayhan Orhan, “Sanayi Sitesinde tam teşekkülü bir denetim yok. Bağımsız denetçi istiyoruz” iddiasında bulunmuştu. Site Başkanı Muzaffer Gürfidan, gazetemize yaptığı açıklamada Orhan’ın iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı. Gürfidan’ın bu sözlerinden sonra Prof. Dr. Ayhan Orhan, gazetemizi ziyaret etmiş ve konuya açıklık getirmişti.

İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede”

YANLIŞ İŞLER YAPILIYOR DEMEDİM

Orhan, “Sanayi Sitesinde Mobilyacılar bölümünde babamın bir dükkânı var. Doğal olarak kat malikiyim. Sitede denetleme eksikliği var. Bunu söyledim ve bağımsız bir denetçi talebinde bulundum. Çünkü net bir denetim yok. Ben, sitede yanlış işler yapılıyor demedim. Sitede değer tespitleri yapılmamış. Eski değerler üzerinde görülüyor. Değer tespitleri güncellenirse mülklerin değeri yükselir. Benim talebim, mali ve idari denetimin yapılmasıdır. Menkul ve gayrimenkul değerleri yapılmamış. Buna itiraz ediyorum. Denetim yapmıyorlarsa Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunup denetim istemeyeceğim” ifadesinde bulundu.

İzmit Sanayi Sitesi Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan’dan Gürfidan’a çağrı: “Sanayide toplanan atıkların parası nerede”

DÜKKÂN FİYATLARI GÜNCELLENMEMİŞ

Sanayi Sitesi içerisinde Ziraat, Vakıf, İş Bankası ve Ak Bank gibi 4 büyük bankanın olduğunu ve bankaların sitede mülk edinmelerinin yasıl olmadığını söyleyen Orhan, “Bankalar site yönetimine kira ödüyor ve kiralar çok düşük. Bu kiralar güncellenmelidir. Dükkân fiyatları ve mülk bedelleri güncellenmemiş, halen bir dükkânın fiyatı evraklar üzerinde ‘bin’ olarak görülüyor. Oysa sanayi sitesinde bugün ortalama bir dükkânın fiyatı 5-6 milyon ve üzerindedir. Bunlar güncellenmelidir. Ben sadece bu yanlışlar ve aksaklıklar düzeltilsin istiyorum. Sanayi Sitemizdeki mülkler gerçek değerinde evraklara işlensin” ifadesini kullandı.

SANAYİ ATIKLARI NEREYE GİDİYOR?

Gazetemizi ziyaretinde konuşan Prof. Dr. Ayhan Orhan, sanayi sitesinde toplanan sanayi atıklarının nereye gönderildiği, kimlere verildiği ve muhasebesinin tutulmadığını söyledi. Orhan, “Ben sitenin üyesiyim. İktisat profesörüyüm. Titiz ve detaylı düşünürüm. Sorgularım. Doğal olarak site yönetiminde söz söyleme şeklim, talep ve sorularım farklı olabilir. Bazı üyelerimiz farklı algılayabilir. Ben her şeyin yasal çerçevede olmasına özen gösteririm. Mesela ben sanayide, konulan konteynerde toplanan ve maddi değere vurduğunuzda önemli bir para tutan sanayi atıklarının nereye gönderildiğini ve kimlere verildiğini merak ediyorum. Ben, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifimizin muhasebesinde sanayi atıkları ile ilgili hiçbir belge, fatura göremiyorum. Atıkların paraları nerede?” dedi.

ÜÇ ŞEY İSTİYORUM

Orhan, üyesi olduğum İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetiminden üç şey istediğini söyledi. Orhan, “Birincisi, Mali ve İdari anlamda denetim istiyorum. İkincisi, Kira gelirleri güncellensin istiyorum. Üçüncüsü ise site içerisinde bulunan ve kiracı olan 4 büyük bankadan iki tanesi gidiyor. Bu bankaların boşaltacağı alanın kimlere verileceğini bilmek istiyorum.” Şeklinde konuştu.

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21 Mar 2024 - 10:13 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sürekli Magdur - Mesela bir balata değiştirmenin işcilk maliyeti ustanın o gün ne kadar para gereksinimi olduğuyla orantılı.. Mesela 1000 tl den 10.000.Tl ye kadar gün bazımda ve psikolojik olarak değişkenlik göstermesi gayet makbuldür. Ahlak azalınca helal ticaret yapanların sayısı maalesef bir elin parmaklarına döndü..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Mart 13:40
01

Skubali - Hocam bırak onu bunu da başkan ol şu takıma, kurtar şu takımı amatörlerin elinden. Senin gibi profesyonel ellere ihtiyacı var bu takımın. En önemlisi senin Kocaelisporlu olman bile başarının yarısı geldi demektir.

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 21 Mart 10:34

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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