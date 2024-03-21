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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Mar 2024 - 10:15- Ekonomi G:

Emekliye ek zam, son açıklama AK Parti'den geldi

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Yerel seçimler yaklaşırken emekli maaşlarında artış kamuoyunun gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı. 3 bin liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi ödemesi beklenirken AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den emekliye ek zamla ilgili son açıklama geldi. Peki, emekliye ek zam var mı?

Emekliye ek zam, son açıklama AK Parti'den geldi mask
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alırken, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Yerel seçimlere sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündeminde ek zam var. Emekli maaşlarına zamla ilgili son açıklama  AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından yapıldı.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Katıldığı bir canlı yayında "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu konudaki beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Şahin, "Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

Kaynak: DÜNYA

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21 Mar 2024 - 10:15 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Abdullah Ayyildiz - Emekliye genel seçimden ince söz verilenler (8077, 3600 EK gösterge vb.) yerine getirilsin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 11:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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