Ünlü oyuncunun acı günü

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu yaşamını yitirdi. Hacıoğlu, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı: "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.