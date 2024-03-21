Eski milletvekilleri ve dostları 10. kez iftarda buluştu

SOHBET EDEREK HASRET GİDERDİLER
Eski ANAP Milletvekili Sefer Ekşi, eski MHP Milletvekili Kemal Köse, eski CHP Milletvekili Hikmet Erankaya ile dostları arasında kurulan bağ yıllar geçmesine rağmen sona ermedi. Milletvekili ve dostları İzmit Simitli Kafe’de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Özlem gideren isimler birlikte iftar açarak eski ve bugünkü siyasi ortam hakkında sohbette bulundu.
İFTAR YEMEĞİNE YOĞUN KATILIM
İftar programında 21.Dönem ANAP Kocaeli Milletvekili Sefer Ekşi, geçmiş dönem CHP Milletvekili Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem MHP Milletvekili Kemal Köse, Emekli Kıdemli Albaylar Osman Aslan ve Mehmet Karadeniz, ANAP eski İl Başkanı Halit Sağır, ANAP eski İl Başkanvekili Mükerrem Ocakoğlu, ANAP eski İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Durumer, eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Kenan Yazıcı, iş adamları Ahmet Üstün, Mustafa Balaban, Cemal Okumuş, Erkan Efe, Mehmet Özlü, eski Büro Memur Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Prof. Dr. Oktay Koç ve eski partililer katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.