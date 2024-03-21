Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
21 Mar 2024 - 10:38- Siyaset G:

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Bahçecik’te gerçekleştirdiği halk buluşmasında bölge sakinlerinin büyük desteğini aldı.

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek mask
Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek
Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

Başiskele’de 31 Mart Yerel Seçimine sayılı günler kala seçim çalışmalarını gece gündüz demeden yoğun tempoda sürdüren AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Bahçecik Merkez Camii önünde hemşehrileriyle buluştu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün Bahçecik Halk Buluşması programı da diğer mahallelerde gerçekleştirdiği gibi yine miting havasında geçti.

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

BÜYÜK BİR KATILIM VARDI

Bahçecik sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasına; AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, partililer ve 7’den 77’ye çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“EN ÇOK İNSANA YATIRIM YAPTIK”

Bahçecik sakinlerinin büyük sevgi seli ve tezahüratlarıyla kürsüye çıkan M. Yasin Özlü, 5 yıllık görev süresince rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra en fazla insanın ihyası için yatırımlar yaptıklarını söyledi. “Tam 5 yıl önce sizlerin huzuruna çıktım. Sözler söyledim. Başiskeleliler söylediğim sözlerime itimat ettiler. Bana bu güzel ilçenin Belediye Başkanı şehr-i emini olma görevini verdiler” diyen Belediye Başkanı Özlü şöyle devam etti:

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

“SAMİMİYET VE GAYRETLE ÇALIŞTIM”

“Bu güzel şehre, bu güzel şehrin insanlarına Başiskele’nin itimatına layık olmak için tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalıştım. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor hamdolsun. Başiskele’mizin her köşesinde güzel işler yaptık. Güzel işler yapmak nasibimiz oldu. Hizmet araç filosu gerekiyordu, en iyisini kurduk. Yeni yollar gerekiyordu, en güzelini açtık. Çocuklarımıza rehberlik gerekiyordu, onların abisi olduk. Başiskele’de gençler genç olmanın farklı olmasını istiyorlardı, Başiskele’de genç olmayı farka dönüştürdük.

“VATANDAŞIN TALEPLERİNİ EMİR BİLDİK”

Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyenin de onları el üstünde tutması gerekiyordu; kadınları, annelerimizi, baş tacımız yaptık. Yetimin yoksulun, yaşlının, engellinin, kendini kimsesiz hissedenlerin belediyesi olmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini emir bildik. Hepsini yapmaya gayret ettik. Güvenli, konforlu parklar isteği vardı, muhteşem parklar yaptık. Millet bahçeleri yaptık. Şehir merkezleri, semt meydanları yaptık.

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

“HİZMET ÜSTÜNE HİZMET KOYDUK”

Hamdolsun 5 yıl önceye göre daha gelişmiş bir Başiskele’de yaşıyoruz. Hizmet ve eserlerimizi üretirken sürdürülebilirliğe ve uyuma önem verdik. Hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışını icra ettik. Taş üstüne taş, hizmet üstüne hizmet koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize gösterdiği eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneğini kentimizde yaptık. Yaptığımız her işte şehrin doğal kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını, beşeri kaynaklarını daha güzeli için seferber ettik.

“DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Türkiye'de ve Kocaeli'de örnek bir belediyecilik anlayışıyla kentimize güzel işler kazandırdık. Hep birlikte inşallah daha güzel işler yapacağız. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var. İşimizi yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle 31 Mart'tan sonra da işimizi yapmaya devam edeceğiz. 5 yıl sonra Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak tekrar huzurlarınıza çıkmak bu kardeşinize nasip oldu. Şimdi yeni bir başlangıç için yola çıktık. Başiskele’ye verdiğimiz hizmetler ve Başiskele halkının memnuniyetini arttıran hizmetlerimizi, güzel işlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, başkan, HER, parti, VAR, Türkiye, Cumhur İttifakı, seçim
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel mask
Başiskele’de Ramazan sevinci bir başka güzel
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest mask
Başkan Özlü’den Başiskele’nin kadınlarına jest
Başiskele’de bu kış hem gönüller hem evler ısındı mask
Başiskele’de bu kış hem gönüller hem evler ısındı
KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim" mask
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim"
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet" mask
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım mask
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi mask
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi

21 Mar 2024 - 10:38 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ab. - Yukarı yuvacık Yeşilyurt mh. yolları ışıklandırmaları , parklarları lütfen bakım , yeşil alanlara lütfen bakım , kontrol denetleme olmayınca işler güzel olmuyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Mart 10:47

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Söğüt: “Körfez’de algı siyasetine yer yok” mask
Söğüt: “Körfez’de algı siyasetine yer yok”
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız” mask
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”
BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi mask
BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi
Çetinkaya hız kesmiyor mask
Çetinkaya hız kesmiyor
Çayırova’da Cumhur İttifakı’na destek artıyor mask
Çayırova’da Cumhur İttifakı’na destek artıyor
Başkan Büyükakın’dan 12 ilçede aktif ve sağlıklı yaşam alanı mask
Başkan Büyükakın’dan 12 ilçede aktif ve sağlıklı yaşam alanı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL