Yasin Özlü’ye Bahçecik’ten tam destek

MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

Başiskele’de 31 Mart Yerel Seçimine sayılı günler kala seçim çalışmalarını gece gündüz demeden yoğun tempoda sürdüren AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Bahçecik Merkez Camii önünde hemşehrileriyle buluştu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün Bahçecik Halk Buluşması programı da diğer mahallelerde gerçekleştirdiği gibi yine miting havasında geçti.

BÜYÜK BİR KATILIM VARDI

Bahçecik sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasına; AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, partililer ve 7’den 77’ye çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“EN ÇOK İNSANA YATIRIM YAPTIK”

Bahçecik sakinlerinin büyük sevgi seli ve tezahüratlarıyla kürsüye çıkan M. Yasin Özlü, 5 yıllık görev süresince rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra en fazla insanın ihyası için yatırımlar yaptıklarını söyledi. “Tam 5 yıl önce sizlerin huzuruna çıktım. Sözler söyledim. Başiskeleliler söylediğim sözlerime itimat ettiler. Bana bu güzel ilçenin Belediye Başkanı şehr-i emini olma görevini verdiler” diyen Belediye Başkanı Özlü şöyle devam etti:

“SAMİMİYET VE GAYRETLE ÇALIŞTIM”

“Bu güzel şehre, bu güzel şehrin insanlarına Başiskele’nin itimatına layık olmak için tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalıştım. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor hamdolsun. Başiskele’mizin her köşesinde güzel işler yaptık. Güzel işler yapmak nasibimiz oldu. Hizmet araç filosu gerekiyordu, en iyisini kurduk. Yeni yollar gerekiyordu, en güzelini açtık. Çocuklarımıza rehberlik gerekiyordu, onların abisi olduk. Başiskele’de gençler genç olmanın farklı olmasını istiyorlardı, Başiskele’de genç olmayı farka dönüştürdük.

“VATANDAŞIN TALEPLERİNİ EMİR BİLDİK”

Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi belediyenin de onları el üstünde tutması gerekiyordu; kadınları, annelerimizi, baş tacımız yaptık. Yetimin yoksulun, yaşlının, engellinin, kendini kimsesiz hissedenlerin belediyesi olmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini emir bildik. Hepsini yapmaya gayret ettik. Güvenli, konforlu parklar isteği vardı, muhteşem parklar yaptık. Millet bahçeleri yaptık. Şehir merkezleri, semt meydanları yaptık.

“HİZMET ÜSTÜNE HİZMET KOYDUK”

Hamdolsun 5 yıl önceye göre daha gelişmiş bir Başiskele’de yaşıyoruz. Hizmet ve eserlerimizi üretirken sürdürülebilirliğe ve uyuma önem verdik. Hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışını icra ettik. Taş üstüne taş, hizmet üstüne hizmet koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize gösterdiği eser ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneğini kentimizde yaptık. Yaptığımız her işte şehrin doğal kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını, beşeri kaynaklarını daha güzeli için seferber ettik.

“DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Türkiye'de ve Kocaeli'de örnek bir belediyecilik anlayışıyla kentimize güzel işler kazandırdık. Hep birlikte inşallah daha güzel işler yapacağız. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var. İşimizi yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle 31 Mart'tan sonra da işimizi yapmaya devam edeceğiz. 5 yıl sonra Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak tekrar huzurlarınıza çıkmak bu kardeşinize nasip oldu. Şimdi yeni bir başlangıç için yola çıktık. Başiskele’ye verdiğimiz hizmetler ve Başiskele halkının memnuniyetini arttıran hizmetlerimizi, güzel işlerimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.”

Kaynak: Bülten