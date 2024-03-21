Tutuş, "31 Mart'tan sonra İzmit'te yeni bir dönem başlatacağız"

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Karaabdülbaki Köyü’nde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Yoğun katılım ile gerçekleşen programda konuşan Tutuş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan'ın ilk gününden beri vatandaşlarımızla birlikte iftar yapmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Bu akşam, sizlerle birlikte oruçlarımızı açtık. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin.
İNANÇLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE HAZIRIZ
Beş yıldır hizmetten uzak kalmış bütün mahallelerimize hizmet etmek için ekibimizle birlikte yola çıktık. Bu yolculuğumuzda hemşehrilerimiz Cumhur ittifakı kadrolarına güvendiler ve nereye gidersek bizleri ilgi ve destekle karşıladılar. Allah'ın izniyle, 31 Mart'tan sonra bu sefer rica makamında değil, icracı makamında ilçemize tüm gücümüzle hizmet edeceğiz. İnançlı ve kararlı bir şekilde hazırız. Meclis üyesi adaylarımız ve ekibimizle beraber İzmit Belediyesini kazanacak, İzmit'te yeni bir dönem başlatacağız" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Haklı Vatandaş - izmitte yeni bir dönem başlatacaksan ilk işin kireçocaklarını düzeltmek olur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.