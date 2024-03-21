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Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin lira doğal gaz tüketim desteği ödemesi yapacak.

Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ısınma yardımları kapsamında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkarıp düzenli hale getirdiklerini belirtti.

Yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmadığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Halihazırda ev sahibi veya kiracı olarak doğal gaz arzı sağlanan ilçelerde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek."

"399 MİLYON 947 BİN LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Bakan Göktaş, başvuruların 2023 aralıkta e-Devlet "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" üzerinden alınmaya başlandığını anımsatarak, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğimizde ödemeler başladı. Bu doğrultuda Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında 2023 yılı ekim, kasım, aralık, 2024 yılı ocak, şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye toplam 399 milyon 947 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

ÖDEMELER, İKLİM ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Ödemelerde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık 1500- 3500 lira arasında değiştiğini belirten Göktaş, iklim şartlarına göre tutarda bölgesel farklılıkların bulunduğuna işaret etti.

Isı ölçümleme çalışmaları yaptıklarını, teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantılı dağılım gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet'ten destek programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ikamet adresinde doğal gaz aboneliği bulunması, faturasının mesken abone grubuna ait olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

Kaynak: TRT HABER

# HER, ilçe, sosyal

21 Mar 2024 - 10:58 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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