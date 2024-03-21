Tutuş, pişmaniye çekti

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, İzmit Pişmaniye A.Ş yönetim kurulu Başkanı Uğurcan Üçcan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Adayı Tutuş, gerçekleştirdiği ziyaretinde imalathaneye de girerek pişmaniye çekiminde de ustalara yardım etti. İZPAŞ Üretim Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan adayı Muharrem Tutuş, "İzmit’imizin markası olan pişmaniyeyi ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için önümüzdeki dönem elimizden ne geliyorsa yapacağız.

MARKA DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ

Eğer bu duruma sahip çıkmazsak yarın öbür gün birileri kalkar bunu elimizden almaya çalışır. Şehrimizde üretilen pişmaniye 81 ilimize gönderiliyor, yurt dışına da ihracat yapılıyor. Bu anlamda geçtiğimiz dönem biliyorsunuz ki, Nevzat Doğan başkanımız çeşitli etkinlikler ile ciddi manada sahiplendiğimizi göstermişti. Biz İzmitliyiz, İzmit pişmaniyenin başkenti. Bu anlamda ne yaptığımızı ve yapacağımızı bilerek, önümüzdeki dönem markamızı en iyi şekilde tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Kaynak: Bülten