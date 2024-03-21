Sakatlanan Beridze ve Kouakou özel maçta yok

ÖZEL MAÇTA OLMAYACAKLAR
Sezonu kapatan Fofana, Gökhan ve Kharavashili’nin ardından Kocaelispor’da Beridze ve Kouakou da sakatlandı. Daha önceki kasık sakatlığı yeniden nükseden Beridze ile arka adalesinde çekme olan Kouakou Salı günü Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından takımla antrenmanlara çıkabilecek. İki ismin de tedavisine devam ediliyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yuvacıklı - Özel maç değil resmi maçta olsalar ne olur olmasalar ne olur ankaragücü taraftarları bu beridze yi gönderdikten sonra niye bayram etmişler şimdi şimdi anlıyoruz kouakou yu hiç yazmaya bile gerek görmüyorum adam resmen balon gibi elimizde patladı birde bunları göndermek için dünya kadar para verecez yazık hemde çok yazık
Tikitaka - Kayıp değil zaaten sahada neye faydalarını varki
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.