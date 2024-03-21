Sakatlanan Beridze ve Kouakou özel maçta yok

Yuvacıklı - Özel maç değil resmi maçta olsalar ne olur olmasalar ne olur ankaragücü taraftarları bu beridze yi gönderdikten sonra niye bayram etmişler şimdi şimdi anlıyoruz kouakou yu hiç yazmaya bile gerek görmüyorum adam resmen balon gibi elimizde patladı birde bunları göndermek için dünya kadar para verecez yazık hemde çok yazık