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Polis memuru kalbine yenildi

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Kocaeli’den Tokat’a tayin olan polis memuru Harun Arslanbüken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Polis memuru kalbine yenildi mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2020 yılında Tokat’a tayin olan Harun Arslanbüken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Harun Arslanbüken’in cenazesi bugün Tokat Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’ta toprağa verilecek.

# Kocaeli

21 Mar 2024 - 11:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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