Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”

ABONE OL Google News Sayfamız

BBP Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat, AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya tam destek verdiklerini belirterek, “Mesut Çetinkaya’yı belediye başkanı yapacağız” dedi.

Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız” mask
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“31 MART’A KADAR DURMAK YOK”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Karamürsel İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. BBP İlçe Başkanı Cem Onat ile birlikte parti binasının açılış kurdelesini kesen Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, “Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart’a kadar durmak yok, yola devam” dedi.

Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”

“SEFER BİZİM ZAFER ALLAH’INDIR”

BBP İlçe Başkanı Cem Onat ise Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, “Sayın Başkanım açılış törenimize katılarak bize şeref verdiniz. Sefer bizim zafer Allah’ındır. 31 Mart günü Allah’ın izniyle sizi Karamürsel Belediye Başkanı yapacağız” diyerek Çetinkaya’ya tam destek verdiklerini belirtti.

Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, BBP Karamürsel İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı.

Gençler, Mesut Çetinkaya’ya ilgi göstererek hediye takdim etti. BBP Partisi İlçe Başkanı Cem Onat, Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Şahin ve parti yöneticilerinin katıldığı iftar programında konuşan Çetinkaya, tüm teşkilata kendisini destekledikleri için ayrı ayrı teşekkür ederek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# karamürsel, başkan, parti, Cumhur İttifakı, ilçe, iftar, Büyük Birlik Partisi

21 Mar 2024 - 11:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Söğüt: “Körfez’de algı siyasetine yer yok” mask
Söğüt: “Körfez’de algı siyasetine yer yok”
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız” mask
Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”
BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi mask
BBP İl Koordinatörü Küpçü, 400 öğrenciye iftar verdi
Çetinkaya hız kesmiyor mask
Çetinkaya hız kesmiyor
Çayırova’da Cumhur İttifakı’na destek artıyor mask
Çayırova’da Cumhur İttifakı’na destek artıyor
Başkan Büyükakın’dan 12 ilçede aktif ve sağlıklı yaşam alanı mask
Başkan Büyükakın’dan 12 ilçede aktif ve sağlıklı yaşam alanı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL