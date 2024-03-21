Cem Onat: “Çetinkaya’yı başkan yapacağız”

“31 MART’A KADAR DURMAK YOK”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Karamürsel İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. BBP İlçe Başkanı Cem Onat ile birlikte parti binasının açılış kurdelesini kesen Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, “Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart’a kadar durmak yok, yola devam” dedi.

“SEFER BİZİM ZAFER ALLAH’INDIR”

BBP İlçe Başkanı Cem Onat ise Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, “Sayın Başkanım açılış törenimize katılarak bize şeref verdiniz. Sefer bizim zafer Allah’ındır. 31 Mart günü Allah’ın izniyle sizi Karamürsel Belediye Başkanı yapacağız” diyerek Çetinkaya’ya tam destek verdiklerini belirtti.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, BBP Karamürsel İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı.

Gençler, Mesut Çetinkaya’ya ilgi göstererek hediye takdim etti. BBP Partisi İlçe Başkanı Cem Onat, Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Şahin ve parti yöneticilerinin katıldığı iftar programında konuşan Çetinkaya, tüm teşkilata kendisini destekledikleri için ayrı ayrı teşekkür ederek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kaynak: BÜLTEN