Söğüt: “Körfez’de algı siyasetine yer yok”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Önceki akşam da Barbaros Mahallesi’nde teravih namazı sonrasında vatandaşlarla Muşlular Derneği’nde bir araya geldi; çay içti, sohbet etti. Hemşehrilerinin de büyük ilgiyle karşıladığı Şener Söğüt, 31 Mart’a kadar durmada çalışacaklarını ve zaferi elde edeceklerine inancının tam olduğunu belirtti.

31 MART’TA ZAFERE ULAŞACAĞIZ

Körfez’de geride bıraktığı 5 yılda hizmet ve eser siyaseti dışında hiçbir polemiğe girmediklerini, Körfez için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, “Birileri çıkıp algı yapmaya çalışıyor ama Körfezliler buna geçit vermez. Onlar AK Parti ve Cumhur İttifakı ile hizmet ve eser siyasetine alıştı. Bizler her zaman kendilerine yaptığımız ve yapamadığımız her şeyin hesabını verdik.

BİZ ESER VE HİZMET ÜRETİRİZ

5 yıl önce göreve gelirken verdiğimiz sözler ve yaptıklarımız da; önümüzdeki 5 yıl için yapacaklarımız hizmetlerin göstergesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte önemli projeleri yine önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz. Bizim sevdamız da, gayemiz de Körfez ve Körfez’e hizmet. Onlar algı yapmaya çalışsın biz hizmet ve eser” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten