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KOÜ’lü iki doktora öğrencisi MBB’den destek almaya hak kazandı

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Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burcu Ergün Yüksel ile Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ezgi Güler, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından başlatılan doktora tez desteği programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
KOÜ’lü iki doktora öğrencisi MBB’den destek almaya hak kazandı mask
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25 DOKTORA TEZİNE DESTEK VERİLECEK

Marmara Belediyeler Birliği tarafından başlatılan doktora tez desteği programı kapsamında; Marmara bölgesi ve denizi, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su, çevre, iklim değişikliği, dayanıklılık, küresel ısınma, demografi, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda yürütülen doktora tezlerinin değerlendirildiği programda 25 doktora tezi çalışmasına destek verilecek.

 

İKİ KOÜ ÖĞRENCİSİ DESTEK ALACAK

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burcu Ergün Yüksel, ‘Kocaeli kentinin su ayak izinin belirlenmesi ve kentsel su yönetiminin yaşam döngüsü sürdürülebilirlik analizi yaklaşımıyla değerlendirilmesi’ adlı doktora tezi ile Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ezgi Güler ise “Geçici barınma alanlarının önceliklendirilmesinde coğrafi bilgi sistemi ve sezgisel bulanık tabanlı karar verme modeli” adlı doktora tezi ile destek almaya hak kazandı. Böylelikle 25 destekten ikisini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri almaya hak kazandı. 

# Kocaeli, çevre

21 Mar 2024 - 11:31 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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