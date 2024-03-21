KOÜ’lü iki doktora öğrencisi MBB’den destek almaya hak kazandı

25 DOKTORA TEZİNE DESTEK VERİLECEK
Marmara Belediyeler Birliği tarafından başlatılan doktora tez desteği programı kapsamında; Marmara bölgesi ve denizi, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su, çevre, iklim değişikliği, dayanıklılık, küresel ısınma, demografi, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda yürütülen doktora tezlerinin değerlendirildiği programda 25 doktora tezi çalışmasına destek verilecek.
İKİ KOÜ ÖĞRENCİSİ DESTEK ALACAK
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burcu Ergün Yüksel, ‘Kocaeli kentinin su ayak izinin belirlenmesi ve kentsel su yönetiminin yaşam döngüsü sürdürülebilirlik analizi yaklaşımıyla değerlendirilmesi’ adlı doktora tezi ile Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ezgi Güler ise “Geçici barınma alanlarının önceliklendirilmesinde coğrafi bilgi sistemi ve sezgisel bulanık tabanlı karar verme modeli” adlı doktora tezi ile destek almaya hak kazandı. Böylelikle 25 destekten ikisini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri almaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.