Doç.Dr.Büyükakın’dan Çetinkaya’ya destek

TEŞKİLATLA BULUŞTU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte Karamürsel’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak teşkilatla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, daha sonra AK Parti SKM ofisini ziyaret ederek partili kadınlarla sohbet etti.
BİRLİKTE ESNAFI GEZDİLER
Ardından Başkan Doç.Dr.Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte esnafı gezdi. Büyükakın esnaftan ve vatandaşlardan Çetinkaya için destek isterken, Mesut Çetinkaya da yaptığı açıklamada, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.