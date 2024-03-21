Doç.Dr.Büyükakın’dan Çetinkaya’ya destek

TEŞKİLATLA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte Karamürsel’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak teşkilatla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, daha sonra AK Parti SKM ofisini ziyaret ederek partili kadınlarla sohbet etti.

BİRLİKTE ESNAFI GEZDİLER

Ardından Başkan Doç.Dr.Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ile birlikte esnafı gezdi. Büyükakın esnaftan ve vatandaşlardan Çetinkaya için destek isterken, Mesut Çetinkaya da yaptığı açıklamada, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten