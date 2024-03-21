Söğüt: “Körfez için çalışan herkes bizim için değerli”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçedeki eski belediye başkanları, mevcut ve geçmiş dönem görev yapmış belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt dışında önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Baran, eski Kirazlıyalı Belediye Başkanı Cevdet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

EMEKLERİNİZ ASLA UNUTULAMAZ

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Sizlerin bu kente emeği büyük. Katılımınızdan mutluluk, onur ve sevinç duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi. Önceki dönemlerde belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık gibi Körfez’e hizmet veren değerli insanlardan bahseden Başkan Söğüt, “Rahmetli Hüseyin Avni Şirin olmak üzere geçmişten bugüne kadar emeği geçmiş belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve hali hazırda meclis üyelerimize ve ailelerine verdiğiniz emek ve hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlçemiz daha da güzelleşiyor ve bu ilçe için, Körfez için, Körfezliler için çalışan, koşturan, bir çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Vefat eden başkanlarımıza, meclis üyelerimize her birine Allah’ tan rahmet diliyorum. Bizlere böyle güzel bir ilçe bıraktılar bizler de aldığımız noktadan daha iyi bir yere getirmek için çok çalıştık, çok çabaladık ve çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

HİZMETLERİNİZ UNUTULMAZ

“Bu kent için taş üstüne taş koyan tüm siyasilere ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Başkan Şener Söğüt, “Hizmetlerle projelerle bugünlere getiren emeği geçen başta kurucu belediye başkanımız merhum Hüseyin Avni Şirin olmak üzere ondan bugüne kadar tüm başkan ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Bizler de bugün bu güzel ilçemize altyapısından üst yapısına, ulaşımdan çevre düzenlemelerine kadar hep birlikte sizlerin bıraktığı yerden hizmete devam ediyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu tür görevler gelip geçicidir. Bizde bugün hizmet ediyoruz; yarın bayrağı devredeceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten