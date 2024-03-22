T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/4 Esas

KARAR NO : 2024/162

DAVACI : NİHAT ÖZKAR

DAVALI : MARCELA ÖZKAR (T.C Kimlik No: 2074.....16)

Mahkememizden verilen 18/01/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

Davanın KABULÜNE, Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Aksığın Mahallesi, Cilt no:101, hane no:55, BSN no:83'de nüfusa kayıtlı 212......46 T.C kimlik numaralı davacı Nihat Özkar ile aynı yerBSN:281'de nüfusa kayıtlı, 207.......16 T.C kimlik numaralı davalı Marcela Özkar'ın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiştir.

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde mahkememiz kararının davalı yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilgili MARCELA ÖZKAR'a ilanen tebliğ olunur. 28/02/2024