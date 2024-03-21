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Okulda yeni dönem: Karneler değişiyor

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Milli Eğitim, karnelerde tasarım ve içerik değişikliğine gitti. Buna göre ortaokul öğrencilerinin karnelerinde sosyal etkinliklere katılım durumları da yer alacak.

Okulda yeni dönem: Karneler değişiyor mask
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

Bakanlık, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde, büyük bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelere, sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek.

BEŞ BAŞLIKTA DEĞERLENDİRME

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştirdiği yere göre de "okul içi", "okullar arası", " ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek. öğrenciler karnelerinde ders notlarıyla birlikte sosyal etkinlik durumlarını da görebilecekler.

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının da görünür hale gelmesi ve karnelerde sadece ders notlarıyla değil, yaptığı sosyal faaliyetleriyle de ön plana çıkabilmesi hedefleniyor.

İLGİ ALANLARI ERKENDEN TESPİT EDİLEBİLECEK

Bakanlığın yeni uygulaması kapsamında, e-Okul sisteminde tutulan öğrencilerin sosyal etkinliklerine ilişkin kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine de kaynaklık etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini, ilgi ve becerilerinin neler olduğunu sisteme bakarak görebilecek. Örneğin, bir beden eğitimi öğretmeni, sporcu öğrencileri önceden tespit ederek, okul yaşamında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine olanak sağlayabilecek.

Uygulamayla ayrıca öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, okullar arasında, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler, e-Okul sistemi içerisinde ayrıntılı döküm halinde yer alacak.

Böylece öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-Okul'daki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

ÜÇ KATEGORİDE SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-Okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine "okul etkinlikleri", "merkezi etkinlikler" ve "okul dışı bireysel etkinlikler" şeklinde veri girişi yapılacak.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüplerince önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

Merkezi etkinlikler ise MEB merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruluşlarla imzalanan bir işbirliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak.

Bu kapsamdaki etkinlikler, MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimince Sosyal Etkinlik Modülü'ne önceden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.

OKUL DIŞI ETKİNLİKLER DE KAYIT ALTINDA OLACAK

Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-Okul modülüne işlenecek.

Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklerden oluşacak.

MEB, uygulamanın daha sağlıklı yapılabilmesi için bir kılavuz da yayınladı. Kılavuzda sosyal etkinlik alanları ve kategorileriyle sosyal etkinlik türlerine ayrıntılı olarak yer veriliyor. Ayrıca etkinliklerin e-Okul sistemine veri girişlerinin nasıl yapılacağı da örnekleriyle açıklanıyor. Kılavuza, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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21 Mar 2024 - 11:47 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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