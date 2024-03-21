Başkan Sezer: Gölcük için bir hayalimiz daha gerçek oldu

560 METREKARE ALANDA

Bulunduğu alan atıl haldeyken düzenlenerek vatandaşın hizmetine sunulan Gölcük Millet Bahçesi’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 560 metrekare kapalı alana sahip Kılavuz Gençlik Etüt Merkezi ve Kütüphanesi açıldı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, çok sayıda davetli ve gençler katıldı.

BİRKAÇ SENE İÇİNDE ORMAN OLACAK

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bulunduğumuz alan 1999 depreminden sonra enkaz döküm sahası olarak kullanıldı. 2019 senesinde de bu bölgede iki defa yangın çıktı. Bu atıl yerin böyle yemyeşil olmasını hayal etmiştik. Bir hayalimiz daha gerçek oldu. Artık buradan gençlerimiz istifade edecek. Bu alana 1300’ün üzerinde ağaç, 12 bin üzerinde bitki ekildi. Birkaç sene içinde burası orman haline gelecek. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez de gençlerimizin eğitime büyük katkı sağlayacak. Bu güzel ortamda gençlerimiz derslerini çalışarak geleceğe hazırlanacaklar” dedi.

24 SAAT AÇIK TUTABİLİRİZ

Başkan Büyükakın ise yaptığı konuşmada, “Gençler sadece kütüphane istemiyor. Kitaplar olsun istiyor ama çay ve kahve içebilecekleri sosyalleşme mekanı da istiyor. Burası size fırsatlar ortamı sağlıyor. 24 saat burada gerçekten öğrenci olursa 24 saat burayı da açık tutma sözünü verebilirim. Siz yeter ki çalışın. Yaklaşık 10 bin üniversite öğrencimize ayda 2 bin lira eğitim desteği vereceğiz. 10 bin ilkokul öğrencimize de 1000 lira destek vereceğiz. Teknoloji alanında çocuklarımızın okur yazarlığı artması ve teknoloji yarışmaları için ayrı mekanlar kuracağız.” dedi.

7 BİN 800 KİTAP YER ALIYOR

Gölcük Kılavuz Derslik, 7 bin 800 kitaplı zengin bir kütüphane ve atölyelere sahip. Kütüphanede sesli, sessiz ve bireysel çalışma alanları olmak üzere üç bölüm ve bir adet çok amaçlı salon yer alıyor. Kurumda 1 idareci, 3 sözel bölüm mezunu kütüphaneci, 3 sayısal bölüm mezunu kütüphaneci ve 3 tesis görevlisi hizmet veriyor.

ÇEŞİTLİ BAHÇE VE KORULAR

1371 adet 10 yaş civarı çeşitli cinste ağaç, 12 bin 595 adet bitki ve çiçeğin bulunduğu Gölcük Millet Bahçesi’nde ise çocuk oyun ve fitness alanı, şifalı bitkiler, lalezar ve gülizar bahçesi, çınar meydan, etkinlik çayırı, bisiklet, koşu ve gezinti yolu, sağlıklı yaşam parkuru, kameriyeler, millet kıraathanesi, afet toplanma yeri, meşe ve kayın korusu yer alıyor.

ALİ YILDIRIM SEZER-Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu güzel ortamda gençlerimiz derslerini çalışarak geleceğe hazırlanacaklar” dedi.

TAHİR BÜYÜKAKIN-Gölcük Kılavuz Derslik’in açılışında öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “24 saat burada gerçekten öğrenci olursa sizlere burayı 24 saat açık tutarım. Siz yeter ki çalışın” dedi.

MERKEZİ GEZDİLER-Gölcük Kılavuz Derslik’i yanındaki heyetle gezen Büyükakın ve Sezer, öğrencilerin bu merkezden iyice faydalanmalarını istedi.

DERS ÇALIŞMAK İÇİN-Gölcük Kılavuz Gençlik Tesisi düzenlenen törenle hizmete başladı. Merkezde yaklaşık 8 bin kitap, müzik odası ve çalışma odaları yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi