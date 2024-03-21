Apartmanın zemin katında yangın: 6 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 503 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. ile N.T. çifti ve 6 yaşındaki erkek çocukları A.T'nin yaşadığı dairenin oturma odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve baba A.'yı alarak panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 yaşındaki A.T., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından baygın şekilde ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın çıkan dairenin üst katında ikamet eden S.A. ise kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.
Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.