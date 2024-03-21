Kongre sürecinde atılacak adımlar belli oldu

Buna göre 2 Nisan’da Recep Durul’un vekaleten başkanlığı yürürlüğe girecek, 15 Nisan gibi kongre kararı alınacak. İlk oturumun 28 Nisan, ikinci oturumun ise 2 Haziran’da yapılması düşünülüyor.

İŞTE ATILACAK O ADIMLAR:

1. Engin Koyun 18.3.2024 itibariyle istifa etti ve bu karar defterine yazıldı. 21 Mart Perşembe günü itibariyle istifa ettiğine ve asil üyeliğinin sona erdirildiğine dair karar GSİM’de tescillenecek.

2. 19.3.2024 tarihli karar ile Engin Koyun’un imza yetkililerinin hükümsüz bırakıldığına ve bir önceki imza sirküsünün hükümsüz kaldığına dair karar alındı. Yeni atanan 3 imza yetkilisinin görevleri imza sirküsünde belirtildi ve bir sonraki kongreye kadar bu imza sirküsü yürürlükte kalacak.

3. 2 Nisan 2024 tarihli karar ile Sayın Recep DURUL' un vekaleten yönetim kurulu başkanı olarak belirlendiğine dair yönetim kurulu şimdiden alındı ama 2 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. (İstifayı müteakip 15 gün içerisinde yeni vekaleten yönetim kurulu başkanının belirlenmesine dair yasal süreyi sonuna kadar kullanıyoruz.)

4. 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye çağrısı yapabilmek adına 15 Nisan 2024 gibi kongre kararı alınacak. İlk oturum 28 Nisan 2024 tarihinde, ikinci oturum da 2 Haziran 2024 tarihinde olacak şekilde duyuru yapılacak.