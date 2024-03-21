AK Parti’de, Erdoğan heyecanı

BİR YIL SONRA YENİDEN
AK Parti Kocaeli’de yaklaşık iki aydır devam eden seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beyanname toplantılarını tamamlayan, seçim ofisleri açılışlarını gerçekleştiren, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti, bir yandan da 28 Mart Perşembe günü Kocaeli Kongre Merkezi (Seka Park) Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingine hazırlanıyor. Çalışmalar hafta başında başladı. Miting saati henüz açıklanmadı. Ancak en son 15 Nisan’da Kocaeli’ne gelerek Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan’ın yaklaşık bir yıl sonra yine coşkuyla karşılanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.