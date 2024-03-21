Bakan Arslan’dan ‘gerçek belediyecilik’ vurgusu

Derince’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Kars İli Derneği’nin düzenlediği iftar programı Yenikent Kültür Merkezi’nde yer alan Masalhan’da gerçekleşirken AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ve Cumhur İttifakı kadroları iftar programına yoğun ilgi gösterdi. Önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Cumhur İttifakı ilçe yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da yer aldığı iftar programı geniş katılımla gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI KADROLARI

Selamlama konuşmalarının da yapıldığı iftar programında konuşan önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gösterilen teveccühe teşekkür ederek “Gerçek belediyeciliğin devamı için Büyükşehir’de Tahir Büyükakın ve Derince’de İbrahim Şirin Başkanlarımıza desteklerinizi istiyoruz” dedi. Dernek üyelerinin Ramazan ayını tebrik eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de yaptığı değerlendirmede “Rabb’im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Ev sahipliği ve nezaketi için Dernek Başkanımız Ertekin Akbulak ve değerli yönetimine, Karslı hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten