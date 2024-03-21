Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik

Ramazan ayında birçok STK’ya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatinde çalışmak zorunda kalan esnafı bu sene de unutmadı. Büyükşehir ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki taksici esnafına iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi.

TAKSİCİLERE SICAK YEMEK

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor. Bu kapsamda iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksi esnafları için sıcak yemek hazırlandı. Sıcak iftar yemeklerinin Büyükşehir ekipleri tarafından taksi duraklarına dağıtımı gerçekleştiriliyor.

67 DURAK 568 ESNAF

Büyükşehir ekipleri toplamda 67 taksi durağındaki 568 taksici esnafına iftariyelik dağıtımı gerçekleştirmiş olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ve diğer hizmetleri ile taksici esnafının yanında olmayı sürdürecek. Büyükşehir ekipleri daha önce İzmit ve Derince’deki taksici esnafına iftariyelik dağıtmıştı. İftariyelik dağıtımı Körfez, Kandıra ve Başiskele ilçeleriyle devam edecek.

TAKSİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sıcak yemek dağıtımdan memnun kalan taksici esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Kocaeli genelinde devam eden iftariyelik dağıtımları, belirli aralıklarla Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Bülten