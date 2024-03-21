Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir, iftar saatinde çalışmak durumunda kalan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası taksici esnafına iftar yemeği dağıttı

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik mask
Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik
Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında birçok STK’ya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar saatinde çalışmak zorunda kalan esnafı bu sene de unutmadı. Büyükşehir ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki taksici esnafına iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik

TAKSİCİLERE SICAK YEMEK

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında çalışan esnaflara yemek desteği veriyor. Bu kapsamda iftar saatinde çalışmak zorunda kalan taksi esnafları için sıcak yemek hazırlandı. Sıcak iftar yemeklerinin Büyükşehir ekipleri tarafından taksi duraklarına dağıtımı gerçekleştiriliyor. 

 

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik

67 DURAK 568 ESNAF

Büyükşehir ekipleri toplamda 67 taksi durağındaki 568 taksici esnafına iftariyelik dağıtımı gerçekleştirmiş olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ve diğer hizmetleri ile taksici esnafının yanında olmayı sürdürecek. Büyükşehir ekipleri daha önce İzmit ve Derince’deki taksici esnafına iftariyelik dağıtmıştı. İftariyelik dağıtımı Körfez, Kandıra ve Başiskele ilçeleriyle devam edecek.

 

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik

TAKSİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sıcak yemek dağıtımdan memnun kalan taksici esnafı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Kocaeli genelinde devam eden iftariyelik dağıtımları, belirli aralıklarla Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Bülten

# Körfez, iftar, Kocaeli, Büyükşehir, tahir büyükakın, Gebze, İzmit, Ramazan
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor mask
Yol Bakım Timi kentin üstyapısını yeniliyor
Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği mask
Büyükşehir’den yüzde 75 hibeli tarım desteği
Hat 41K vatandaştan tam not aldı mask
Hat 41K vatandaştan tam not aldı
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı mask
Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı ulaşıma açıldı: Büyükakın TOGG ile geçiş yaptı
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü mask
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü
Büyükakın: "Bu Nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun" mask
Büyükakın: "Bu Nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun"
Gölcük Kılavuz Derslik kapılarını gençlere açıyor mask
Gölcük Kılavuz Derslik kapılarını gençlere açıyor
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor mask
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor
Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği mask
Başiskele Ortadil Sokakta sürüş güvenliği
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği mask
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

21 Mar 2024 - 13:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik mask
Büyükşehir’den taksici esnafına iftariyelik
Polis memuru kalbine yenildi mask
Polis memuru kalbine yenildi
Musa Doğan yaşamını yitirdi mask
Musa Doğan yaşamını yitirdi
Eski milletvekilleri ve dostları 10. kez iftarda buluştu mask
Eski milletvekilleri ve dostları 10. kez iftarda buluştu
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu mask
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı) mask
MSÜ sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL