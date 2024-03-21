YRP'den AK Parti'ye geçen başkan: “Doğru yol AK Parti”

Yeniden Refah Partisi önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Akar, beraberindeki 10 kişi ile birlikte AK Parti’ye geçti. AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı’nda Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Şener Söğüt ve AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile bir araya gelen Yeniden Refah Partili grup, “Bizler yerel seçimlerde de ittifak olmasından yana görüşümüzü bildirdik, ama olmadı. Hep birlikte de doğru yolun AK Parti olduğuna inandık ve aranıza katıldık” dedi.

ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET AŞKI

AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, “Aramıza hoş geldiniz” diyerek heyettekileri karşılarken, Başkan Şener Söğüt, “Yeniden Refah’tan katılan çok değerli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Memnuniyet duydum. Birçoğunuz ile tanışıyoruz. Dünya görüşü olarak da bir birimize uzak değiliz. Neticede siyasi olarak zaman zaman farklı noktalarda bulunabiliriz. Bunun da çok önemi yok. Önemli olan bu memlekete hizmet etmek, gayret etmek. Bugün aynı parti çatısı altında bir arada olacağız.

ARTIK AYNI ÇATI ALTINDAYIZ

Yerel seçim sürecinde seçimlere 10 gün kalan zaman zarfında kıymetli arkadaşlarımızla birlikte yol yürümek mutlu etti. Bize güç kattınız. İnşallah birlikte Allah’ın izniyle çok daha güçlü sonuç alacağımıza inanıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte çalışmıştık. Şimdi aynı çatı altında çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BİZLER İTTİFAKTA OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

Önceki dönem Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı olan Mücahit Akar da,” Siyasi hayatımda son 15 senedir aktif olarak; Yeniden Refah’ta Körfez’de Kurucular Kurulu’nda ardından Körfez Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nda bulundum. Geçtiğimiz dönem birlikte çalıştık. Bu dönem yerel seçimlerde ittifakın devam etmesi noktasında görüşümüzü aktardık lakin olmadı.

KURULUŞ FELSEFESİNDEN UZAKLAŞILDI

Başkanımız Şener Söğüt bizlere beraber çalışma noktasında davet etti. Bizler de arkadaşlarımızla görüştük ve bizim için doğru yolun AK Parti olduğuna inandık, aranıza katıldık. Bizler milli görüşçüyüz” dedi. Heyet adına yapılan konuşmada da, “Kurucusu olduğumuz Yeniden Refah Partisi’nin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaştığını gördük. Desteğimiz Şener Başkanımızadır. Herhangi bir pazarlığımız olmadı. Bundan sonra Körfez için birlikte yol yürüyeceğiz” denildi. Daha sonra üyelere rozetleri takıldı.

Kaynak: Bülten