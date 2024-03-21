Sezer: “Gölcük’te rekor oyla seçimi kazanacağız”

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala, Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer seçim temposunu arttırdı. Gece gündüz, kapı kapı gezerek hemşehrilerinin gönüllerine dokunmaya devam eden Sezer, Gölcük’ten Cumhur İttifakı’na rekor oy çıkartmakla kararlı olduklarını söyledi.

HİZMETTE İÇİN YILMAK USANMAK YOK

Her gittiği yerde Gölcüklüler’in yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Sezer, “Yılmadan usanmadan Gölcük sevdası için 5 yıldan beri kapı kapı, köy köy gezerek Gölcük’ümüze nasıl faydalı olabilirim diyerek çalıştım. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren yeniden Gölcük’ümüze; Cumhur İttifakı, AK Parti belediyecilik hizmetlerini getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.