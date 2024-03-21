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Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’

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Yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Eski Milletvekili Fikri Işık ile birlikte ‘Bizim Semtin Gençleri’ etkinliğinde gençlerle buluştu ve projelerini anlattı. Türkiye yüzyılını gençlerle kuracaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.

Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’ mask
Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’
Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, gece gündüz demeden sokak sokak ev ev gezerek toplumun bütün kesimleriyle temaslarını sürdürüyor. Genç yaşlı, kadın erkek herkesle birebir görüşmeler yapan ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Eski Milletvekili Fikri Işık’la birlikte gençlerle sohbet toplantısında buluştu. AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları’nın organize ettiği Bizim Semtin Gençleri etkinliğine Bıyık ve Işık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan ve çok sayıda genç katıldı.

Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’

GENÇLERE PROJELERİ ANLATTI

Gençlik buluşmasında Darıca’da gençlere yönelik yapılan projeleri anlatan Başkan Muzaffer Bıyık, aynı zamanda önümüzdeki dönemde gençlere yönelik hangi projelerin hayata geçirileceği hakkında da bilgiler verdi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Önümüzdeki dönemde gençler için çok önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca nasıl ki gençlerle yol yürüdük, gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için nasıl çalıştıysak yine aynı kararlılıkla gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitimden spora ve kültür sanata kadar her alanda gençlerin beklentileri yönünde çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’

YENİ YÜZYILDA GENÇLERLE YOL YÜRÜYECEĞİZ

Gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Muzaffer Bıyık, “Kitap okumak isteyen gençler için yeni kütüphaneler inşa edeceğiz, ders çalışmak isteyenler için çalışma ofisleri açacağız, sınava girenler için üniversite sınav ücreti desteğimiz artarak devam edecek. Spor yapmak isteyenler için yeni branşları ilçemize kazandıracağız. Gençler ne istiyorsa, neye ilgi duyuyorsa o alanda yanlarında olmaya ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman elinizden tutan bir ağabeyiniz olacağım. Türkiye yüzyılını gençlerle birlikte kuracağız ve yeni yüzyılda de gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz” diye konuştu.

Bıyık: ‘Yeni yüzyılda gençlerle birlikte yol yürüyeceğiz’

IŞIK: “GENÇLER BİZE GÜVENİYOR”

AK Parti Kocaeli Eski Milletvekili Fikri Işık da gençlerin sorularını yanıtladı ve yaptığı konuşmada gençlere güvendiklerini belirterek “AK Parti hükümetleri döneminde gençlere yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdik. AK Parti gençleri önemseyen ve gençlere değer veren bir parti olarak bugüne kadar gençlerin önündeki birçok engeli ortadan kaldırdı. Darıca’da da belediye başkanımız gençler için çok önemli projeler yaptı. Yeni dönemde de gençler için güzel projeleri olacak. Gençler bize her seçimde destek vererek bize güvendiklerini gösterdiler. Gençlerin bize güvendiğini biliyoruz. Bizler de geleceğimizin teminatı gençlere çok güveniyoruz ve gençler için daha çok çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten

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21 Mar 2024 - 13:17 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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