Pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

Bu hafta Perşembe Pazarı’nda domates 20, patlıcan 45, çarliston biber 50, kabak 25, salatalık 35, havuç 20, taze soğan 20, patates 15, ıspanak 20, mantar 80, bezelye 50, bakla 40, beyaz lahana 30, karnabahar 30, Brüksel lahanası 35, kereviz 30, enginar ise 35 TL’den satıldı. Bazı sebzelerin fiyatı bu şekilde olurken bazı meyvelerde ise fiyatlar karpuz 60, çilek 60, nar 35, elma 20, yeşil elma 25, portakal 15, kivi 60, muz 50 şeklinde oldu.