Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze’de bir evden 113 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen S.U. gözaltına alındı. S.U. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından kucağındaki çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edildi. S.U. adli kontrol hükümlerinden ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.