YÖNETİM TEPKİYLE KARŞILADI
Yeşil siyahlılarda yönetim kurulu takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu’nun açıklamalarının ardından futbolculara röportaj yasağı verdi. Tecrübeli savunmacı basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada çok önemli konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yusuf’un özellikle devre arasında takımdan ayrılan oyuncular hakkında yanlış karar verildiği görüşü büyük dikkat çekmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitli - Koyunun yandaşları sizlerde gideceksiniz bunu unutmayın Kocaeli sporu asıl Kocaeli spor lular yönetecek sanki Yusuf'un dediklerini biz biliyoruz kulübü Borca soktunuz tek umudiniz süper lig ordan gelecek para akışıyla kulübü düze çıkaracaksınız aksi takdirde Kocaeli spor yine borç batağına düşecek oyuncuların üzerine oynamayın artık yeterin
Şağban - Giden Koyun ve yönetimin amacı üst lige çıkmak değil ligde barınmaktı,bunu baştan dürüstçe söyleyemediler,tepkiden korktular fakat şimdi takke düştü kel göründü;görünen köy kılavuz istemez bu sene bu kadar, gelecek sezon güçlü kadroyla,aynı hataları yapmadan hedef koymaları lağzım.
Fi̇kret - ADAM DOGRU DEMİŞSE NE SUÇU VAR YÖNETİM OLARAK FARKINDA SİZ OLCAKSINIZ YASAK LA BU İŞ OLMAZ
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.