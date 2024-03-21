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Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu

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Başkan Büyükakın, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonunun düzenlediği iftar programlarına katıldı

Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu mask
Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu
Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu
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STK’ların ve özellikle hemşeri derneklerinin programlarına katılarak destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayında da bu derneklerin düzenlediği etkinliklere iştirak ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonunun düzenlediği iftar programına katıldı. 

 

Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu

YOĞUN KATILIM

Gebze Beylikbağı Ahmet Pembe Güllü Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda federasyon başkanı Elmas, Başkan Büyükakın’a Zülfikar Kılıç hediye ederken diğer protokol üyelerine de plaket takdim etti.

 

Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu

BAŞKAN KATILIMCILARA SESLENDİ

Programa katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Değerli dernek başkanımız bize katkılarımızdan dolayı Zülfikar Kılıç’ı ve plaketler takdim etti, teşekkür ederiz. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Rabbim bu memlekete hayırlı hizmetler yapan herkesin önünü açık eylesin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize de halel gelmesin inşallah. Allah huzur içerisinde nice Ramazanlar ve bayram görmeyi de sizlere ve ailelerine nasip eylesin” şeklinde konuştu.

 

Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu

“ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ”

Hemşerilerinin iftar programına yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan federasyon başkanı Elmas, “Kıymetli misafirlerimiz ne kadar güzel değil mi? Rahmet var dışarda yağmur var dışarıda ama biz bu salonu en güzel şekilde doldurduk. Cenabı Allah bu ayda yapmış olduğumuz hayır ve hasenatları kabul etsin inşallah. Bir gün önce bir şehidimiz oldu ve 18 Mart Şehitleri anma günüydü, Cenabı Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bizler onların sayesinde bu vatan toprakları üzerinde rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Biz onlara minnettarız. İftarımızı onların sayesinde açacağız” dedi.

 

Büyükakın iftarda Giresunlularla buluştu

“RABBİM ORUÇLARIMIZI MAKBUL EYLESİN”

İftar Programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, “Rabbim tutmuş olduğumuz Ramazan oruçlarını makbul eylesin. Ailemizle çoluk çocuğumuzla Kadir Gecesini yakalamayı nasip etsin ve yine ailemizle bayrama erişmeyi bizlere nasip etsin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten

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21 Mar 2024 - 14:00 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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